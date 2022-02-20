Стало відомо, в яких умовах житимуть у Росії евакуйовані мешканці Донбасу

В мережі інтернет з’явилася інформація про розміщення евакуйованих у Воронежі

До Воронежа прибув поїзд з евакуйованими з Донбаса мешканцями окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей. Про це повідомляють російські інформагентства.

«У кімнату п’ять квадратних метрів із 10 ліжками. Зі смердючими простирадлами, сітчастими ліжками, «толчком», одним на 100 людей і душем один раз на тиждень. Загалом, як у таборі. Таборі федеративної республіки ГУЛАГ. Воронеж, табір для евакуйованих луганчан», – написав уродженець Луганська, журналіст Євген Спірін.

За повідомленням російських агенцій, поїзд привіз до Воронежа близько 1 тис. жінок, дітей і літніх людей. Близько 500 з них розмістять у Воронежі, інших – у районах області. Частина людей мешкатиме у дитячому таборі «Голубой экран», інші у таборі «Кировец». Відповідно до відкритої інформації, номери у цих таборах розраховані на 4-8 людей. Душові і вбиральні розташовані на території корпусів.

Нагадаємо, Росія оголосила про намір евакуювати сотні тисяч мешканців окупованих територій. Натомість читачі «Главкома» на окупованих територіях повідомляють, що місцеві ЗМІ не мусують тему евакуації, а окупаційна адміністрація не вживає жодних заходів для інформування всередині «республік». З цього можна зробити висновок, що повідомлення про «евакуацію» стосуються зовнішньої аудиторії, зокрема для нагнітання паніки в самій Україні.

У п'ятницю, 18 лютого, керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах. Соцмережі оопублікували відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька масово виїжджають з міста, утворивши затори у деяких районах. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах.