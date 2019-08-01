Ворожі соцмережі не можуть бути дозволені - радник Зеленського



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Радник президента Микита Потураєв вважає, що українці мають захищати наш інформаційний простір

Українська влада не має наміру відновлювати вільний доступ користувачів інтернету в Україні до соціальних мереж, які були заборонені після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв.

«Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а захищати наш інформаційний простір маємо», – сказав Потураєв.

Нагадаємо, минулого тижня в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що санкції щодо заборонених російських соцмереж і сайтів не скасовані. Таке повідомлення на сайті РНБО з’явилося через «збільшення кількості повідомлень про ймовірне скасування санкцій».

Із весни 2017 року в Україні діє заборона на сервіс «Яндекс», а також сайти групи Mail.Ru, російські соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Вони були визначені РНБО як такі, що «загрожують національній безпеці» України.

Раніше повідомлялося, що новопризначена заступниця голови Служби зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва сидить на заборонених в Україні «ВКонтакте» і «Одноклассниках», де є учасницею групи «Комунізм – це модно».