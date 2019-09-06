Вперше в історії армії США дві сестри стали генералами



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Раніше в американській армії звання генерала вже домагалися батьки і сини, а також подружжя, але сестри отримали це звання вперше за 244-річну історію збройних сил країни

Вперше за історію армії США звання генерала отримали дві сестри. Про це повідомляє USA Today, пише УНН.

«Генерал-майор Марія Баррет і бригадний генерал Паула Лоді — краще, що може запропонувати Америка», — заявив виконуючий обов’язки міністра оборони США Райан Маккарті. Він додав, що сім’я сестер і збройні сили пишаються їхніми досягненнями по службі.

«Той факт, що звання генералів отримали жінки з однієї сім’ї, є неймовірним досягненням», — заявила старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Меліса Далтон, наголосивши на важливості досягнення жінками керівних позицій в армії.

Раніше в американській армії звання генерала вже домагалися батьки і сини, а також подружжя, але сестри отримали це звання вперше за 244-річну історію збройних сил країни, зазначає USA Today.

Офіційно жінки не могли служити в армії США до 1901 року — в цей рік був створений Корпус медсестер. На даний момент 16% складу американської армії — становлять жінки. Жінками є 69 з 417 генералів і адміралів американської армії.

Як повідомлялось, в Естонії знайшли секретну базу спецназу США, яка діє там з 2014 року. На базі служать як американські, так і естонські військові. За рівнем підготовки вони відповідають бійцям американського спецназу, які в 2011 році вбили лідера «Аль-Каїди» Усаму бін Ладена. Вони підпорядковуються Європейському командуванню збройних сил США в Штутгарті, сказав Кевін Стрінгер. Чисельність контингенту бази тримають в таємниці.