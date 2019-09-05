До України прибули американські сенатори Джонсон та Мерфі (фото)



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Сенатори провели зустріч із генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою Фото: Твіттер посольства США в Україні

Сенатори матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями

До України прибули з візитом американські сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі.

Про це 5 вересня повідомляє у Твіттері посольство США в Україні.

«Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України та США», - заявили в посольстві.

Зазначається, що візит сенаторів розпочався зустріччю з генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою, «під час якої він поділився своїми поглядами шкодо антикорупційних реформи в Україні».

Раніше повідомлялося, що американський сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон заявив, що влада РФ відмовила йому у видачі візи для поїздки в складі делегації Конгресу.

Раніше Джонсон критикував президента Росії Володимира Путіна.

Також сенатору від Демократичної партії, члену комітету сенату з міжнародних відносин Крісу Мерфі відмовили в отриманні в'їзної візи до Росії.