У США новий бомбардувальник оснастять ракетами класу «повітря - повітря»



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Бомбардувальник B-21 може піднятися в повітря вже на початку грудня 2021 року

Новий стратегічний бомбардувальник ВПС США B-21 Raider наділять здатністю нести ракети класу «повітря - повітря», що дозволить йому збивати винищувачі. Про це в статті для журналу Air Force Magazine розповів генерал-майор Скотт Л. Плеус, пише УНІАН.

За його даними, у бомбардувальника наступного покоління будуть нові можливості для самооборони, адже «B-21 також має можливості застосовувати зброю класу «повітря - повітря».

Раніше керівники ВПС США відзначали, що новий B-21 Raider - це літак з великою дальністю і підвищеними можливостями виживання в бою, здатний проникати в зону, що охороняється ворожими системами протиповітряної оборони, і виконувати стратегічно важливі місії.

За даними Defence Blog, B-21 буде оснащений новим радаром, який забезпечить пошук повітряних цілей і, можливо, їх знищення. Літак B-21 - стратегічний бомбардувальник нового покоління для ВПС США, який в майбутньому повинен замінити літаки цього класу (B-1B, B-2, B-52H), що зараз стоять на озброєнні. З концептуальної точки зору літак найбільше схожий на B-2: він буде малопомітним, дозвуковим і виконаний за аеродинамічною схемою «літаюче крило».

Фото: wikipedia

Бомбардувальник B-21 може піднятися в повітря вже на початку грудня 2021 року.

Як повідомлялось, військово-повітряні сили США оголосили про розгортання стелс-бомбардувальників B-2 в Європі. Зокрема, літаки та обслуговуючий персонал приземлилися на базі королівських ВПС Великобританії «Фейрфорд».