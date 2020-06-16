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    У світі

    У США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви

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    У США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви

    Страта буде проводитися з використанням препарату, при прийомі у великих дозах якого, смерть настає від зупинки дихання

    Федеральна влада Сполучених Штатів має намір відновити в середині липня смертну кару після майже 20-річної перерви.

    Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

    Зазначається, що генеральний прокурор США Вільям Барр доручив Федеральному бюро в'язниць вибрати дати приведення у виконання смертної кари чотирьох ув'язнених, засуджених за вбивство, двоє з них - за згвалтування дітей.

    Виконання смертної кари даних ув'язнених заплановано на 13, 15 і 17 липня, а також 28 серпня.

    Страта буде проводитися з використанням препарату, при прийомі у великих дозах якого, смерть настає від зупинки дихання.

    До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

    США вбивство смерть
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