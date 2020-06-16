У США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви



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Страта буде проводитися з використанням препарату, при прийомі у великих дозах якого, смерть настає від зупинки дихання

Федеральна влада Сполучених Штатів має намір відновити в середині липня смертну кару після майже 20-річної перерви.

Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

Зазначається, що генеральний прокурор США Вільям Барр доручив Федеральному бюро в'язниць вибрати дати приведення у виконання смертної кари чотирьох ув'язнених, засуджених за вбивство, двоє з них - за згвалтування дітей.

Виконання смертної кари даних ув'язнених заплановано на 13, 15 і 17 липня, а також 28 серпня.

Страта буде проводитися з використанням препарату, при прийомі у великих дозах якого, смерть настає від зупинки дихання.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права