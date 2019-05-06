Врятуватися з Superjet в Шереметьєво змогли пасажири перших 10 рядів (графіка)



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Ніхто не постраждав з бізнес-класу, який знаходиться напочатку літака

В авіакатастрофі Sukhoi Superjet 100 вижити вдалось всім пасажирам бізнес-класу та тім, хто знаходився на перших п’яти рядах економ-класу. Це слідує з інфографіки розміщення людей на борту, яка з'явилась у ЗМІ.

Так, врятувались всі п’ятеро пасажирів бізнес-класу.

З 23-х пасажирів перших п’яти рядів (№№6-10) економ-класу загинув тільки один.

Ті, хто сидів з 11-го по 20-й ряд, майже усі загинули. Вижити вдалось тільки шістьом пасажирам.

Нагадаємо, під час аварії Sukhoi SuperJet 100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Всього на борту авіалайнера перебувало 78 осіб, включаючи членів екіпажу. З них вижило 37 осіб, передали в Слідчому комітеті РФ.

Як повідомляв «Інтерфакс», причиною загибелі людей в хвостовому відсіку літака вважають спробу деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.

«Як тільки лайнер ударився об землю і загорівся, деякі пасажири кинулися діставати особисті речі з верхніх полиць. Це значно ускладнило евакуацію пасажирів з задніх рядів. Джерело агентства додав, що в кризовій ситуації люди діють машинально, хапають особисті речі і не думають про те, що це смертельно небезпечно», - розповів співрозмовник агентства.

При цьому слід додати, що представник «Аерофлоту» повідомив, що пасажири евакуювалися швидко - за 55 секунд, при нормативі 90.

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У неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В МЗС України повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка. В соцмережах вже опублікували список загиблих.