Авіакатастрофа в Шереметьєво: Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і нагадав про наших полонених



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На Думку Володимира Зеленського, щоб мати шанс у цьому світі, мусимо поставити людину та її життя за головну мету

Новообраний президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і нагадав про українських полонених. Свої співчуття родинам загиблих Зеленський висловив у Facebook.

«Життя – це найвища цінність. Про те, що його слід берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво. Загиблих не повернути. Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає», - написав Зеленський.

І додав, що «ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій».

«Щоб мати шанс у цьому світі, мусимо поставити людину та її життя за головну мету», - резюмував Зеленський.

Як повідомили в МЗС, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка.

Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.