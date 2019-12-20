Всі гральні заклади до 16 години припинять функціонування – МВС



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В Україні закриють всі гральні заклади

Аваков заявив, що постанова Кабінету міністрів про закриття гральних закладів вже опублікована і набула чинності

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що від сьогодні всі гральні заклади до 16 годині припиняють функціонування.

Про це йдеться на сайті МВС.

«Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному - скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів», - сказав Аваков.

Він наголосив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який наразі розглядається та буде прийнятий Верховною Радою.

«Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Я вимагаю від голови поліції, Фіскальна служба також буде долучена. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», - додав міністр.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що поліція готова до виконання наказу.

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Околіт розповів, що лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання сягає 46 мільйонів гривень.

«Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів скасувати електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес», - зазначив Околіт.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.