Уряд проводить термінове засідання



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Раніше стало відомо, що прем'єр доручив Мінфіну заблокувати виплату низки видатків

Кабінет міністрів у п'ятницю, 20 грудня, вранці неочікувано зібрався на засідання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Починається неочікуване засідання Кабміну», - вказав народний депутат Гончаренко.

Додамо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити так звані незахищені видатки. До незахищених видатків по регіонах належать розрахунки за виконані роботи з комунальними підприємствами, які забезпечують прибирання міст, ремонт доріг, будинків тощо. Крім того, сюди належать закупівля паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, автомобілів швидкої допомоги, іншого спеціального транспорту.

Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, усі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету за 11 місяців цього року.