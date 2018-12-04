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    Всі полонені українські моряки отримали посилки і передачі

    • Розсилка
    Всі полонені українські моряки отримали посилки і передачі

    У СІЗО приймали передачі вагою не більше 30 кг на одного полоненого

    Всі українські моряки, незаконно захоплені росіянами у Кримській протоці і яких тримають у московських ізоляторах, отримали посилки з продуктами, предметами першої необхідності, які зібрали для них співчуваючі.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook кримськотатарський активіст Різа Асанов.

    «Як тільки що мені повідомили, наші хлопці отримали всі передачі. Навіть посилки, відправлені поштою», - написав Асанов.

    Раніше він повідомляв, що в СІЗО приймали передачі вагою не більше 30 кг на одного полоненого. Решту довелося відправляти посилками з пошти.

    Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряки.

    Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяціусіх затриманих українських моряків.

    Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

    Нагадаємо, півсотні адвокатів в РФ готові захищати полонених українських моряків.

    Як відомо, Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків.

    Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.

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