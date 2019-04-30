Вступна кампанія до вишів цього року буде коротшою



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Подача заяв та документів розпочнеться 1 липня і триватиме до 22 липня для тих, хто вступає за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та творчими конкурсами

Терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів цього року щільніші, ніж у 2018-му. Це зроблено, аби вступники могли відпочити перед навчанням. Про це розповіла державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих Анжеліка Кернична, передає УНН.

«У 2019 році терміни вступної кампанії компактніші, ніж тогорічні. Це ми зробили для того, що б як вступники, так і члени приймальних комісій після проведеної вступної кампанії мали можливість відпочити перед початком нового навчального року. Так, цього року реєстрація електронних кабінетів для вступників розпочнеться 1 липня», - розповіла вона.

Подача заяв та документів розпочнеться 1 липня і триватиме до 22 липня для тих, хто вступає за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та творчими конкурсами.

«Важливо, до 16 липня зможуть подати вступники, які вступають за вступними іспитами та співбесідою. І, в принципі, до 1 серпня, я думаю, основний етап вступної кампанії буде завершено, оскільки до 1 серпня має відбутися зарахування вступників на місця державного замовлення», - додала експерт.