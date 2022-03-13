Вторгнення РФ в Україну викликало різкий попит на золото – Bloomberg

Ажіотаж роздрібних інвесторів навколо фізичного золота призвів до високих надбавок за покупку, що є ознакою їхнього дефіциту

Із початку року ціни на золото зросли майже на 10%

Вторгнення РФ в Україну створює страх перед інфляцією – це викликало різкий попит на золото в усьому світі. Про це пише Bloomberg.

Агентство нагадує, що золото відіграє свою давню роль як надійний притулок у часи воєн та криз.

«Вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на все, від нафти і газу до пшениці та металів, викликаючи побоювання щодо інфляції та загрожуючи глобальному зростанню. Це спонукає інвесторів звідусіль, від Відня і Сінгапуру до Нью-Йорка купляти золото, вартість якого зросла до 2070,44 доларів за унцію. Це близько до рекорду, досягнутого під час пандемії», - пише Bloomberg.

Із початку року ціни на золото зросли майже на 10% – на підвищеному попиті заробляють торговці дорогоцінними металами. Так, засновник Philoro Edelmetalle Рудольф Бреннер розповів, що продажі в його мережі зросли втричі, а в магазинах вишикувалися черги.

«Люди купують усе», – сказав він.

У перший тиждень вторгнення РФ в Україну продажі золота і срібла в Сінгапурі виросли на 235%, сказав засновник Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен. За словами виконавчого директора Empire Gold Buyers у Нью-Йорку Джина Фурмана, клієнти віддають перевагу зливкам, а не готівці.

Агентство додає, що ажіотаж роздрібних інвесторів навколо фізичного золота призвів до високих надбавок за покупку, що є ознакою їхнього дефіциту. Так, щоб отримати в свої руки злиток вагою в одну унцію, покупцям доводиться платити до 100 дол понад спотову ціну.