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    Загальні бойові втрати противника. Генштаб оновив дані

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    Окупанти втрарили в Україні 147 літаків - Загальні бойові втрати противника. Генштаб оновив дані
    Окупанти втрарили в Україні 147 літаків
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Станом на 2 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,3 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали:

    • танків ‒ 647 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1 844 од,
    • артилерійських систем – 330 од,
    • РСЗВ ‒ 107 од,
    • засоби ППО – 54 од,
    • літаків – 147 од,
    • гелікоптерів – 134 од,
    • автомобільної техніки – 1 273 од,
    • кораблі /катери– 7 од,
    • цистерн з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92,
    • Спеціальна техніка – 25,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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    Нагадаємо, військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Загальні бойові втрати противника. Генштаб оновив дані