Загальні бойові втрати противника. Генштаб оновив дані

Загальні бойові втрати противника. Генштаб оновив даніграфіка
Окупанти втрарили в Україні 147 літаків
фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Станом на 2 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,3 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали:
- танків ‒ 647 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 844 од,
- артилерійських систем – 330 од,
- РСЗВ ‒ 107 од,
- засоби ППО – 54 од,
- літаків – 147 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки – 1 273 од,
- кораблі /катери– 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92,
- Спеціальна техніка – 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.
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