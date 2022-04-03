Українська протиповітряна оборона збила російський літак вартістю близько $100 млн

Донбас та Крим будуть українськими, і усі ті росіяни, які прийшли воювати на Україну з часом усі опиняться в Україні, але дуже не глибоко

Багато разів Путін особисто заявляв, що українська ППО повністю знищена, але...

Кілька годин тому українська протиповітряна оборона збила найдорожчий та найновітніший російський винищувач Су-35С під Ізюмом. Експортна вартість разом з озброєнням за експортними контрактами – до 100 мільйонів доларів.

Багато разів Путін особисто заявляв, що українська ППО повністю знищена, але, як ми бачимо, Путін завжди бреше, і наші зенітники продовжують майстерно валити літаки колись «другої армії світу». Пілот-терорист, який бомбив українські міста, затриманий військовослужбовцями 81-і десантно-штурмової бригади.

Скоро напишу про це більш детально. Українські воїни всюди на Донбасі дають потужну відсіч російській армії, як ще місяць вважалась багатьом «другою армією світу», але збройні сили України міф про російську могутність знищили та знищують кожного дня.

Донбас та Крим будуть українськими, і усі ті росіяни, які прийшли воювати на Україну з часом усі опиняться в Україні, але дуже не глибоко.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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