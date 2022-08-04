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«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість

Віталій Тараненко
Сьогодні, 12:45 glavcom.ua
«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Володимир Демчишин перебуває у розшуку
фото з сайту міністерства енергетики України

Правоохоронці підозрюють колишнього високопосадовця у сприянні створенню терористичної організації 

Печерський районний суд Києва скасував арешт частини майна колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який підозрюється у сприянні створенню терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 19 липня.

Адвокат експосадовця звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що арешт майна клієнта накладено необґрунтовано. Нагадаємо, що у грудні 2021-го столичний суд арештував низку нерухомості та акцій компаній, які належали Демчишину: домоволодіння, частину житлового будинку загальною площею 389,6 кв. м, земельну ділянку площею 0,039 га, частину земельної ділянки загальною площею 0,06 га; частку у статутному капіталі компанії «Лозонско Файненс ЛТД» (Британські Віргінські острови, частку в розмірі 100%), а також часток у статутних капіталах компаній: «Вестал Холдінгз ЛТД» (Кіпр, 9,99%), «АйСію Холдінгз Лімітед» (Британські Віргінські острови, 9,99%), АТ «Банк Авангард» (9,99%).

Натомість у лютому 2022 року прокурор у справі ексміністра визнала: коли направляли до суду клопотання про арешт майна підозрюваного Демчишина, то оперували відомостями, які були актуальні на 1 січня 2021 року. Прокурор додала, що на момент накладення арешту спірне майно компаній не належало Демчишину. Тоді ж було знято арешт із часток у статутних капіталах компаній: «Вестал Холдінгз ЛТД» (Кіпр, 9,99%), «АйСію Холдінгз Лімітед» (Британські Віргінські острови, 9,99%), АТ «Банк Авангард» (9,99%).

Тепер же з-під арешту суд вивів домоволодіння Демчишина. Під час засідання прокурор, який у грудні ініціював арешт, не заперечував проти задоволення клопотання адвоката колишнього міністра.

Наразі, за даними сайту МВС, Володимир Демчишин перебуває у розшуку. Датою зникнення слідство називає 19 листопада 2021 року.

Загалом у «вугільній» справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн грн. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.

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Теги: суд арешт вугілля Володимир Демчишин

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