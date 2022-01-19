«Справа Порошенка»: ДБР дев'ять місяців допитуватиме Офіс президента й Кабмін

Справа стосується закупівлі вугілля Україною з тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей протягом 2014-2015 років

Суд продовжив досудове розслідування кримінального провадження, де фігурує п’ятий президент, до 19 вересня 2022 року

Державне бюро розслідувань має намір допитати як свідків понад 200 осіб з Кабміну, Офісу президента, Міністерства енергетики та інших держустанов у рамках кримінального провадження, яке стосується закупівлі вугілля Україною з тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей протягом 2014-2015 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва, яку оприлюднено в реєстрі 30 грудня.

Також у число потенційних осіб, яких хочуть допитати, потрапили працівники Національного банку України та ще п’яти банківських установ; члени Ради національної безпеки і оборони України у 2014-2015 роках; службові особи «Центренерго», «Укрінтеренерго», Зміївської і Трипільської ТЕС.

Крім цього, слідство хоче допитати службових осіб Міністерства оборони України, відповідальних за процеси переміщення товарів/послуг через лінію розмежування в 2014-2015 роках, зокрема переміщення вугілля залізничним транспортом.

Наразі ДБР очікує на висновки призначених судових експертиз (п’ять експертиз звукозапису, комплексна судово-лінгвістична семантико-текстуальна експертиза розмов і текстових відтворень та експертиза у галузі основ національної безпеки).

У клопотанні слідчого ДБР, яке отримав суд, сказано: через складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування без додаткового часу не можливо. Тому Феміда задовольнила клопотання слідчого і продовжила термін досудового розслідування до 19 вересня 2022 року.

Загалом у «вугільній» справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишиний і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн грн. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.

Нагадаємо, що у середу, 19 січня, Печерський районний суд Києва має оголосити запобіжний захід Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном.

В якийсь момент слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Також Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».