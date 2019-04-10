Матеріали «Наші гроші» долучені до справ щодо розкрадань в оборонці, - САП



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Керівник САП Назар Холодницький Фото: rbc.ua

Матеріали були долучені лише 18 березня

Записи, оприлюднені у журналістському розслідуванні програми «Бігус інфо», щодо розкрадань на оборонному підприємстві було долучено до матеріалів кримінальних проваджень САП і НАБУ. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає РБК-Україна.

При цьому матеріали були долучені лише 18 березня 2019 року.

«Щодо основного провадження стосовно «Оптимумспецдеталь», яке стосувалось журналістського розслідування, ми можемо підтвердити: ті записи, які були оприлюднені, є частиною кримінального провадження, яке було передано з військової прокуратури в НАБУ 1 березня 2017 року. Про ці матеріали прокурори САП не знали. Вони не були долучені до проваджень щодо «Оптимумспецдеталь» та щодо Харківського бронетанкового заводу. Ці матеріали були долучені фактично лише 18 березня 2019 року. При чому, це було зроблено «тишком-нишком», з намаганням продемонструвати, що вони там були весь час», - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, в середині березня у НАБУ заявили, що ніколи не існувало «справи «Оптимумспецдеталь», яка фігурує у розслідуванні журналістів «Наші гроші» про корупцію в «Укроборонпромі». У НАБУ заявили, що цю справу розслідувала Військова прокуратура і ГПУ. Також в прес-службі повідомили, що ведуть службове розслідування про корупцію в оборонному секторі.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Також Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу