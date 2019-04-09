Ситника та Холодницького запросили на засідання комітету Ради у справі «Укроборонпрому»



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Засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розпочнеться о 15:00 10 квітня

10 квітня на засіданні комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький доповідатимуть з приводу фактів корупції в «Укроборонпромі».

Про це повідомив у Facebook народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

«Завтра о 15 годині на засіданні комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький доповідатимуть з приводу кричущих фактів корупції в «Укроборонпромі», та діяльності антикорупційних органів в протидії кримінальним корупційним правопорушенням. Також у засіданні комітету візьме участь головний військовий прокурор Анатолій Матіос», - зазначив нардеп.

Мосійчук підкреслив, що «він особисто ініціював запрошення Ситника й Холодницького». «Сподіваюсь антикорупціонери не ховатимуться, і прибудуть на засідання особисто, а не відправлять замість себе заступників», - зауважив він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що все керівництво Укроборонпрому має пройти перевірку на поліграфі.

Раніше Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», повідомив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.