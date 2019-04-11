САП заборонила НАБУ згадувати Гладковського в матеріалах справи про розкрадання в «Укроборонпромі»



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Очільники антикорупційних відомств Назар Холодницький і Артем Ситник Фото: pravda.com.ua

НАБУ запевняє, що саме САП саботує розслідування справи про розкрадання держкоштів в оборонній сфері

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заборонила Національному антикорупційному бюро (НАБУ) згадувати прізвище колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського в матеріалах справи про розкрадання державних коштів в оборонній сфері. Про це сказано в повідомленні прес-служби бюро у Facebook.

НАБУ запевняє, що саме САП саботує розслідування справи про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.

«Процесуальними керівниками у кримінальному провадженні, відкритому за публікаціями BIHUS.info, не надано жодної вказівки, крім однієї й те - в усній формі: не згадувати у клопотаннях детективів, які направляються в суд, прізвища Гладковського О.В. та інших осіб, опублікованих у журналістському розслідуванні», - сказано в повідомленні.

Бюро вважає, що це кримінальне провадження використовується для тиску на детективів НАБУ.

НАБУ заявляє, що ініціювало витребування в Генеральній прокуратурі кримінального провадження, яке містить переписку фігурантів справи, оприлюднену в ЗМІ.

САП мала узгодити це звернення НАБУ.

Однак САП майже місяць ігнорувало цю ініціативу НАБУ, не вдаючись до жодних пояснень.

Таким чином, бюро заявляє, що так і не отримало для дослідження листування фігурантів справи.

Водночас детективи офіційно звертаються до Головної військової прокуратури для надання можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

У відповідь процесуальні керівники Військової прокуратури надають доступ детективам, але тільки в частині матеріалів справи - на 300 аркушах, які не містять листування між Андрієм Жуковим, Віталієм Рогозою та іншими можливими фігурантами кримінального провадження.

НАБУ запевняє, що прокурори САП постійно затягують терміни узгодження клопотання про виїмку речей і документів, що мають значення для розслідування.

Нагадаємо, 3 квітня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що працівники Національного антикорупційного бюро України неодноразово порушували законодавство під час розслідування кримінальних проваджень щодо розкрадань в оборонній сфері.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників «Укроборонпрому».

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу