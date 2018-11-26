Введення воєнного стану: частина фракцій визначилася з позицією



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Сьогодні о 14:30 збереться комітет ВР з питань національної безпеки і оборони, де нардепи-члени комітету мають розглянути президентський законопроект щодо введення військового стану

о 16:00 має відбутися розгляд законопроекту нардепами, яких екстрено збирають на засідання до ВР через нічне рішення РНБО стосовно введення воєнного стану в Україні.

Частина парламентських фракцій вже визначилася, чи голосувати за введення воєнного стану в Україні, але є й такі, які ще навіть не зібралися. Про це повідомляє УНН.

Так, Радикальна партія Олега Ляшка буде підтримувати законопроект президента про введення воєнного стану. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член партії, нардеп Ігор Мосійчук. Політик написав, що РПЛ буде підтримувати введення воєнного стану, але водночас наполягатиме на призначенні виборів президента України на 31 березня 2019 року.

Блок Юлії Тимошенко підтримує аналогічну позицію - ввести воєнний стан, але вибори не відміняти.

«Самопоміч» теж наполягатиме на тому, щоб введення воєнного стану автоматично не скасовувало президентських виборів, але загалом законопроект підтримати готові.

Депутатська група Відродження о 14.00 зібралась на засідання для прийняття рішення щодо воєнного стану.

Блок Петра Порошенка збереться о 15:00 для того, щоб обговорити законопроект і визначитися з позицією.

Народний фронт теж збереться о 15:00.

До слова, сьогодні о 14:30 збереться комітет ВР з питань національної безпеки і оборони, де нардепи-члени комітету мають розглянути президентський законопроект.

А о 16:00 має відбутися розгляд законопроекту нардепами, яких екстрено збирають на засідання до Верховної Ради через нічне рішення РНБО стосовно введення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Як відомо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.