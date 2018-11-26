Розенко: Воєнний стан не вплине на виплату пенсій, зарплат і соцдопомоги



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«Прошу зупинитися усіх «всьопропальщиків» у поширенні зради, дезінформації та кремлівських фейків», - додав міністр соцполітики

Міністр зазначив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат українцям

Віце-прем'єр-міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що можливе введення в України воєнного стану не вплине на виплату пенсій, заробітних плат та соціальних платежів. Про це він написав у Facebook.

За його словами, наразі багато спекуляцій щодо впливу можливого запровадження воєнного стану на систему соціальних виплат у державі.

«Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, у повному обсязі і без жодних обмежень», - заявив Розенко.

Він зазначив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат українцям.

«Прошу зупинитися усіх «всьопропальщиків» у поширенні зради, дезінформації та кремлівських фейків», - додав міністр.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Як відомо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.