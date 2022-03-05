ВВП Росії впаде сильніше, ніж у 1998 році – JPMorgan

Російська економіка похитнулася після того, як іноземні уряди ввели санкції

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase. Про це інформує Bloomberg, цитує finance.ua.

«Росія знаходиться на шляху до економічного колапсу, який буде суперничати або навіть перевершить спад 1998 року, що був після її дефолту, хоча фінансові наслідки можуть бути меншими, ніж тоді», – пише видання.

Економісти JPMorgan Chase&Co. повідомили у звіті, що вони очікують на скорочення валового внутрішнього продукту на 7% цього року, тоді як Bloomberg Economics прогнозує падіння приблизно на 9%.

1998 року російська економіка скоротилася на 5,3% через боргову кризу.

Російська економіка похитнулася після того, як іноземні уряди ввели санкції щодо торгівлі, фінансів та поїздок, заморозили резерви центрального банку та відключили багато своїх банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Росія прагне ізолювати свою економіку та ринки за допомогою контролю над капіталом, подвоєння відсоткових ставок та інших надзвичайних заходів, які завдадуть шкоди зростанню.

«Санкції підривають дві опори стабільності – «фортеця» валютних резервів центрального банку та позитивне сальдо рахунку поточних операцій Росії», – заявили у своєму звіті економісти JPMorgan.

«Санкції позначаться на російській економіці, яка зараз, схоже, рухається до глибокої рецесії», – йдеться у звіті.

Як повідомляв «Главком», суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати.