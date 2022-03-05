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    Думки вголос

    Як росіяни виправдовують свою бездіяльність

    Жителі росії вперто не хочуть взяти на себе відповідальність за дії путіна - Як росіяни виправдовують свою бездіяльність
    Жителі росії вперто не хочуть взяти на себе відповідальність за дії путіна
    фото з соцмереж

    Сусідня країна майже не має сміливих людей

    Мовою оригіналу

    Вы гражданские люди, Вам ничего не угрожает.

    Така sms мені надійшла чи то за принципом територіальності, чи тому що мій номер точно є в багатьох базах.

    Вы гражданские люди, Вам ничего не угрожает.

    Моя кінолог і хороша подруга вже кілька діб живе в метро. З двома дітьми і тваринами.

    Вы гражданские люди, Вам ничего не угрожает.

    У екс-колеги загинули рідні, які вийшли з укриття за їжею. Сьогодні.

    Вы гражданские люди, Вам ничего не угрожает.

    Знайомий без броніка воює за майже зруйноване місто і зрідка виходить на зв'язок. Яке щастя, коли так стається.

    Вы гражданские люди, Вам ничего не угрожает.

    Гради херачать по жилих масивах. Більше 330 загиблих серед мирних станом ще на ранок.

    Вы гражданские люди, Вам ничего не угрожает.

    Росіяне в це вже самі не вірять, але продовжують прикривати свою бездіяльність.

    Джерело: блог Катерини Пешко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти метро війна укриття #stoprussia
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    Як росіяни виправдовують свою бездіяльність