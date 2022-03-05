Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи після захоплення російськими солдатами – мер

З кожним днем на вулицях з’являється все більше людей, котрі хочуть жити в українському Мелітополі.

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Мелітопольський міський голова Іван Федоров визнав, що його місто знаходиться на порозі гуманітарної катастрофи після захоплення російськими солдатами. Про це він повідомив в ефірі українського ТБ, передає «Главком».

«У місті закінчуються продукти і, найголовніше, медикаменти. Ми зверталися до різних військових організувати гуманітарний коридор, але нам відмовили. Такий коридор необхідний, щоб відновити нормальне функціонування міста», – заявив він.

Федоров зауважив, що з кожним днем на вулицях з’являється все більше людей, котрі хочуть жити в українському Мелітополі.

«Ці люди не хочуть іншу страну та іншим режим, який стріляє по мирних», – сказав мер.

Як повідомляв «Главком», у Запорізькій області тривають акції протесту проти російської окупації. У Мелітополі місцеві жителі четвертий день поспіль виходять на масовий мітинг. Вони вийшли на вулиці, щоб зупинити захоплення міста росіянами.

Мелітопольці зібралися на площі Перемоги о 12:00. Попри заборону окупантів, тисячі жителів міста вийшли на мітинг й сьогодні, 4 березня.

Після збору на площі містяни пройшлися проспектом з прапорами України. Люди співали українські пісні та скандували патріотичні заклики: «Окупанти, додому», «Слава Україні», «Мелітополь – Україна», «Путін х*йло», «Мелітополь вставай», «Ганьба», «Слава Україні! Героям Слава!».

Такі мітинги у місті проводитимуть кожного дня. Учасники акції закликають жителів міста виходити та приєднуватись до них.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.