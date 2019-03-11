В’ятрович вимагає переглянути дати заснування Дніпра та Павлограда



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В’ятрович вважає, що не можна виводити дату заснування Дніпра від часів Катеринослава російської імператриці Катерини ІІ



Як зазначив В’ятрович, Інститут національної пам’яті має на меті розробити відповідний законопроект щодо деколонізації України, передатація міст буде одним із його аспектів

Інститут національної пам’яті ініціює перегляд дат заснування Дніпра та Павлограда в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, не можна виводити дату заснування Дніпра від часів Катеринослава російської імператриці Катерини ІІ, а Павлограда – від її сина Павла, адже обидва міста мають набагато давнішу, козацьку історію.

Як зазначив В’ятрович, Інститут національної пам’яті має на меті розробити відповідний законопроект щодо деколонізації України, передатація міст буде одним із його аспектів.

«Ми тільки розпочинаємо дискусію щодо необхідності деколонізації в Україні й ті приклади, які я наводжу, - це те, що ми вже напрацювали. Цього тижня, 14 березня, відбудеться перша публічна дискусія на цю тему. Відповідно названі мною міста - Павлоград і Дніпро - це лише приклади. Ще приклад - Одеса, яка має набагато давнішу історію, ніж кінець 18 століття. Але це лише поверхневий рівень, який ми будемо поглиблювати в ході дискусії за участі істориків, експертів, людей, які мають певний досвід щодо того, як відбувалася деколонізація в інших країнах», - зауважив В’ятрович.

Нагадаємо, у Дніпрі може з'явитися вулиця на честь Степана Бандери - робоча група розглянула дві петиції за і проти перейменування вулиці Шмідта.

Джерело: Радіо Свобода