  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В'язень Луцького СІЗО помер в лікарні у кайданках: резонансні подробиці

    Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані
    Стали відомі подробиці смерті 59-річного в'язня Луцького СІЗО Ігоря Наймушина, життя якого обірвалося 26-го листопада 2017-го року. Про це повідомляє місцеве видання «Під прицілом». Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані. Невдовзі у реанімації він впав у кому і помер.
    • Сьогодні, 07:39
    • Розсилка

    Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані

    Стали відомі подробиці смерті 59-річного в'язня Луцького СІЗО Ігоря Наймушина, життя якого обірвалося 26-го листопада 2017-го року.

    Про це повідомляє місцеве видання «Під прицілом».

    Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані. Невдовзі у реанімації він впав у кому і помер. При цьому чоловік весь час до останніх хвилин життя знаходився в кайданках.

    «Він прибув до нас 20 листопада у вкрай важкому та занедбаному стані, був дуже виснаженим. До такого стану могли призвести порушення в дієті, невчасно прийнятий інсулін», – розповів завідувач реанімаційного відділення ЛМК Ярослав Семицький, повідомляє ТК Аверс.

    Видання зазначає, що під час суду адвокат неодноразово подавав клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тяжким станом здоров'я. Однак суддя відхилив усі звернення.

    Тим часом у Луцькій міській лікарні повідомляють, що до них часто привозять в'язнів з СІЗО.

    Видання зазначає, що з цукровим діабетом можна жити при правильній дієті і лікуванні. Однак у СІЗО, схоже, не належним чином стежили за станом здоров'я в'язня і не давали необхідні медикаменти. У такий спосіб його дотримали до діабетичної коми.

    За даним фактом прокуратура порушила повторне кримінальне провадження, адже перше провадження по факту смерті закрили за три дні.

    прокуратура СІЗО адвокат суддя Луцьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ