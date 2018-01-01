В'язень Луцького СІЗО помер в лікарні у кайданках: резонансні подробиці

Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані

Стали відомі подробиці смерті 59-річного в'язня Луцького СІЗО Ігоря Наймушина, життя якого обірвалося 26-го листопада 2017-го року. Про це повідомляє місцеве видання «Під прицілом». Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані. Невдовзі у реанімації він впав у кому і помер.



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Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані

Стали відомі подробиці смерті 59-річного в'язня Луцького СІЗО Ігоря Наймушина, життя якого обірвалося 26-го листопада 2017-го року.

Про це повідомляє місцеве видання «Під прицілом».

Чоловік хворів на цукровий діабет і потрапив з СІЗО до Луцької центральної лікарні у вкрай важкому стані. Невдовзі у реанімації він впав у кому і помер. При цьому чоловік весь час до останніх хвилин життя знаходився в кайданках.

«Він прибув до нас 20 листопада у вкрай важкому та занедбаному стані, був дуже виснаженим. До такого стану могли призвести порушення в дієті, невчасно прийнятий інсулін», – розповів завідувач реанімаційного відділення ЛМК Ярослав Семицький, повідомляє ТК Аверс.

Видання зазначає, що під час суду адвокат неодноразово подавав клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тяжким станом здоров'я. Однак суддя відхилив усі звернення.

Тим часом у Луцькій міській лікарні повідомляють, що до них часто привозять в'язнів з СІЗО.

Видання зазначає, що з цукровим діабетом можна жити при правильній дієті і лікуванні. Однак у СІЗО, схоже, не належним чином стежили за станом здоров'я в'язня і не давали необхідні медикаменти. У такий спосіб його дотримали до діабетичної коми.

За даним фактом прокуратура порушила повторне кримінальне провадження, адже перше провадження по факту смерті закрили за три дні.