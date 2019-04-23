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    Вже шість польських аеропортів правильно пишуть назви українських міст

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    Вже шість польських аеропортів правильно пишуть назви українських міст

    Інформкампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала в жовтні 2018 року

    Міжнародні аеропорти Вроцлава, Кракова та Катовіце долучилися до кампанії #CorrectUA і використовують українську транслітерацію англійською назв українських міст.

    Про це повідомило Міністерство закордонних справ у Twitter.  

    «Три польські міжнародні аеропорти Вроцлава, Кракова та Катовіце змінили назви #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov. Віднині 6 міжнародних аеропортів Польщі долучилися до #CorrectUA», - йдеться в повідомленні.

    Інформкампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала в жовтні 2018 року. МЗС закликає іноземні та офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні #Kyiv #Odesa, #Kharkiv, #Lviv, #Zaporizhzhia. В межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

    МЗС Польща аеропорт українська мова
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