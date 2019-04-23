Вже шість польських аеропортів правильно пишуть назви українських міст



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Інформкампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала в жовтні 2018 року

Міжнародні аеропорти Вроцлава, Кракова та Катовіце долучилися до кампанії #CorrectUA і використовують українську транслітерацію англійською назв українських міст.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у Twitter.

«Три польські міжнародні аеропорти Вроцлава, Кракова та Катовіце змінили назви #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov. Віднині 6 міжнародних аеропортів Польщі долучилися до #CorrectUA», - йдеться в повідомленні.

З величезним задоволенням повідомляємо, що сьогодні ми подорожуємо до дружньої Польщі.



3 міжнародні аеропорти Вроцлава, Кракова та Катовіце змінили назви #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov.



Віднині 6 міжнародних аеропортів Польщі долучилися до #CorrectUA pic.twitter.com/VnofgXOpFO — #CorrectUA (@correctua) 23 квітня 2019 р.