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    969 літаків за 24 години: аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд за кількістю рейсів

    Двічі за добу аеропорт перевищував встановлену норму
    24 листопада Міжнародний аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд: за добу посадку і зліт виконали 969 літаків. В аеропорту ввели звіт з 5:30 24 листопада до 5:30 25 листопада за місцевим часом. Як повідомляє The Times of India, попередній світовий рекорд також належав аеропорту Мумбая - 935 рейсів за 24 години. Щодня в аеропорту виконується
    • Вчора, 10:43
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    Міжнародний аеропорт Мумбай. Фото International Business Time India
    Міжнародний аеропорт Мумбай. Фото International Business Time India

    Двічі за добу аеропорт перевищував встановлену норму

    24 листопада Міжнародний аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд: за добу посадку і зліт виконали 969 літаків. В аеропорту ввели звіт з 5:30 24 листопада до 5:30 25 листопада за місцевим часом. Як повідомляє The Times of India, попередній світовий рекорд також належав аеропорту Мумбая - 935 рейсів за 24 години.

    Щодня в аеропорту виконується близько 900 рейсів. Рекорд встановився переважно завдяки тому, що 24 листопада було більше приватних літаків і незапланованих чартерних рейсів.

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    В аеропорту Мумбая дві злітно-посадочні смуги, які перетинаються хрест-навхрест. Через це аеропорт відносять до категорії аеропортів з однією ЗПС. Злітна смуга розрахована на 46 злетів і посадок на годину, хоча аеропорт двічі за день перевищив норму, досягнувши 50 злетів і посадок за цей же відрізок часу.

    Аеропорт Гетвік в Лондоні — єдиний аеропорт з однією ЗПС, де виконується більше 50 рейсів на годину. В інших аеропортах виконується 42 рейси і менше. Мумбай — другий аеропорт в світі, який виконує понад 50 рейсів.

    Як зазначає глава індійського підрозділу Центру авіації Азіатсько-Тихоокеанського регіону Капіл Каул, «Зазвичай за годину аеропорт Мумбая виконує 52 рейси, [аеропорт Гетвік — 55-56]. Іноді, за сприятливих погодних умов, ми виконуємо 10 посадок і вильотів за 10 хвилин».

    Джерело: tjournal.ru

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