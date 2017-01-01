969 літаків за 24 години: аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд за кількістю рейсів

Двічі за добу аеропорт перевищував встановлену норму

24 листопада Міжнародний аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд: за добу посадку і зліт виконали 969 літаків. В аеропорту ввели звіт з 5:30 24 листопада до 5:30 25 листопада за місцевим часом. Як повідомляє The Times of India, попередній світовий рекорд також належав аеропорту Мумбая - 935 рейсів за 24 години. Щодня в аеропорту виконується



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Міжнародний аеропорт Мумбай. Фото International Business Time India

Двічі за добу аеропорт перевищував встановлену норму

24 листопада Міжнародний аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд: за добу посадку і зліт виконали 969 літаків. В аеропорту ввели звіт з 5:30 24 листопада до 5:30 25 листопада за місцевим часом. Як повідомляє The Times of India, попередній світовий рекорд також належав аеропорту Мумбая - 935 рейсів за 24 години.

Щодня в аеропорту виконується близько 900 рейсів. Рекорд встановився переважно завдяки тому, що 24 листопада було більше приватних літаків і незапланованих чартерних рейсів.

В аеропорту Мумбая дві злітно-посадочні смуги, які перетинаються хрест-навхрест. Через це аеропорт відносять до категорії аеропортів з однією ЗПС. Злітна смуга розрахована на 46 злетів і посадок на годину, хоча аеропорт двічі за день перевищив норму, досягнувши 50 злетів і посадок за цей же відрізок часу.

Аеропорт Гетвік в Лондоні — єдиний аеропорт з однією ЗПС, де виконується більше 50 рейсів на годину. В інших аеропортах виконується 42 рейси і менше. Мумбай — другий аеропорт в світі, який виконує понад 50 рейсів.

Як зазначає глава індійського підрозділу Центру авіації Азіатсько-Тихоокеанського регіону Капіл Каул, «Зазвичай за годину аеропорт Мумбая виконує 52 рейси, [аеропорт Гетвік — 55-56]. Іноді, за сприятливих погодних умов, ми виконуємо 10 посадок і вильотів за 10 хвилин».

Джерело: tjournal.ru