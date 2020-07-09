Державіаслужба дала роз’яснення, хто несе відповідальність за відмову у в’їзді до країн



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Пасажири мають заздалегідь дізнатися всю актуальну інформацію щодо своєї мандрівки Фото: Уніан

Через пандемію значна кількість країн світу, у тому числі країни ЄС, залишаються закритими для туристичних поїздок українців

Відповідно до авіаційних правил авіакомпанії не не відповідають за відмову пасажирові у в’їзді до країни, а про всі необхідні для в’їзду документи мають подбати самі пасажири.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба України

«Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажиру у в’їзді до країни (пунктів призначення, транзиту) та має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовуваних законів або документи якого не оформлено належним чином», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після тривалої паузи, викликаної пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями, з 15 червня цього року Україна відновила міжнародне авіасполучення, але при цьому значна кількість країн світу, у тому числі країни Європейського Союзу, залишаються закритими для туристичних поїздок українців.

«Варто зазначити, що відповідно до «Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в’їзду, транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту», - додають в Державіаслужбі.

Крім того там наголошують, що пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене повітряне перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді або місця депортації.

Водночас авіакомпанія (агент з продажу) під час оформлення квитків зобов’язана довести до відома пасажирів адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом.

Державіаслужба каналами авіаційного фіксованого електрозв’язку звернула увагу українських та іноземних авіакомпаній на необхідності забезпечення належного інформування пасажирів з метою попередження продажу квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в’їзд туристам або громадянам України, які не мають необхідних документів для в’їзду/транзиту.

Перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу можна на інтерактивній мапі МЗС або на інтерактивній мапі IATA Covid-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic). Також можна використовувати веб-платформу підтримки відновлення туризму в Європі, яка надає інформацію в режимі реального часу про обмеження на кордонах та доступні туристичні послуги в державах-членах ЄС.

Отже, при плануванні подорожей за межі України обов’язково необхідно перевіряти інформацію щодо вимог перетину кордону країни призначення та/або транзиту або звернутися до авіакомпанії (агента з продажу).

Як повідомлялося, 4 липня в аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн; серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого безпечного списку, в який увійшли 15 країн. Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.

6 липня стало відомо, що Греція дозволила в'їзд на свою територію одній громадянці України як студентці.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.