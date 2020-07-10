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    Ryanair запустить ще один маршрут з України до Італії

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    Фактичним авіаперевізником виступить&nbsp;&laquo;дочка&raquo;&nbsp;ірландського лоукостера - авіакомпанія Malta Air, яка буде виконувати польоти від імені Ryanair - Ryanair запустить ще один маршрут з України до Італії
    Фактичним авіаперевізником виступить «дочка» ірландського лоукостера - авіакомпанія Malta Air, яка буде виконувати польоти від імені Ryanair

    Лоукостер додав новий маршрут зі Львова до Італії на 2021 рік

    Ірландський лоукостер Ryanair має намір запустити 17-й за рахунком маршрут з України до Італії між Львовом та Пізою в літньому розкладі 2021 року. Про це пише профільне видання Avianews з посиланням на дані системи бронювання.

    Як уточнює видання, польоти почнуть виконуватися з 30 березня 2021 року зі частотою два рази на тиждень по вівторках і суботах.

    Авіаквитки вже продаються за ціною від 26 євро в одну сторону з урахуванням перевезення невеликого предмета ручної поклажі з габаритами до 40×25×20 см без обмеження по вазі. Однак, в примітці під час бронювання вказано, що рейси підлягають схваленню з боку влади.

    Фактичним авіаперевізником виступить «дочка» ірландського лоукостера - авіакомпанія Malta Air, яка буде виконувати польоти від імені Ryanair.

    Відзначається, таким чином всього з Львова в Італію Ryanair буде виконувати дев'ять маршрутів.

    6 липня Ryanair виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну. У київський аеропорт «Бориспіль» прибув літак з Бергамо.

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