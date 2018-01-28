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    Я єдиний легітимний: Кива прокоментував виключення з Соцпартії

    В Україні стає все більше «легітимних» лідерів
    Екс-голова Соціалістичної партії Ілля Кива заявив, що його незаконно виключили з лав партії. Про це він заявив в ефірі «Еспресо.TV». За його словами, він «єдиний легітимний керівник Соціалістичної партії». «Молоді приходять на зміну старим, сильні займають позиції... Це процес еволюції. Ви ж хочете, щоб вас захищали,
    • Сьогодні, 09:48
    • Розсилка

    В Україні стає все більше «легітимних» лідерів

    Екс-голова Соціалістичної партії Ілля Кива заявив, що його незаконно виключили з лав партії. Про це він заявив в ефірі «Еспресо.TV».

    За його словами, він «єдиний легітимний керівник Соціалістичної партії».

    «Молоді приходять на зміну старим, сильні займають позиції... Це процес еволюції. Ви ж хочете, щоб вас захищали, щоб відстоювали інтереси українського народу? А для цього потрібні зуби, потрібні міцні руки. Момент зміни влади він завжди приходить. Це є нормальною практикою лівих сил», - відмітив Кива.

    Політик заявив, що він «готовий до самопожертви заради українського народу».

    Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили.

    8 липня Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України(СПУ).

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Ілля Кива: Авакову мене представили як людину, що хоче померти за Батьківщину. Він сказав: «Добре, я тобі допоможу…»

    Ілля Кива партії Соціалістична партія
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