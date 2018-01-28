Я єдиний легітимний: Кива прокоментував виключення з Соцпартії

В Україні стає все більше «легітимних» лідерів

Екс-голова Соціалістичної партії Ілля Кива заявив, що його незаконно виключили з лав партії. Про це він заявив в ефірі «Еспресо.TV». За його словами, він «єдиний легітимний керівник Соціалістичної партії». «Молоді приходять на зміну старим, сильні займають позиції... Це процес еволюції. Ви ж хочете, щоб вас захищали,



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В Україні стає все більше «легітимних» лідерів

Екс-голова Соціалістичної партії Ілля Кива заявив, що його незаконно виключили з лав партії. Про це він заявив в ефірі «Еспресо.TV».

За його словами, він «єдиний легітимний керівник Соціалістичної партії».

«Молоді приходять на зміну старим, сильні займають позиції... Це процес еволюції. Ви ж хочете, щоб вас захищали, щоб відстоювали інтереси українського народу? А для цього потрібні зуби, потрібні міцні руки. Момент зміни влади він завжди приходить. Це є нормальною практикою лівих сил», - відмітив Кива.

Політик заявив, що він «готовий до самопожертви заради українського народу».

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили.

8 липня Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України(СПУ).

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