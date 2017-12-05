Киву виключили з лав Соцпартії та позбавили статусу голови політсили

Учасники засідання одноголосно визнали «спробу рейдерського захоплення» Соцпартії та проголосували за виключення Киви з лав політсили

Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили. Відповідне рішення у суботу одноголосно ухвалили під час спільного засідання політради партії, повідомляє «Уніан» Зазначається, що засідання політради було скликане позачергово. За інформацією ЗМІ, учасники засідання



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Фото: Главком Ілля Кива

Учасники засідання одноголосно визнали «спробу рейдерського захоплення» Соцпартії та проголосували за виключення Киви з лав політсили

Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили.

Відповідне рішення у суботу одноголосно ухвалили під час спільного засідання політради партії, повідомляє «Уніан»

Зазначається, що засідання політради було скликане позачергово.

За інформацією ЗМІ, учасники засідання одноголосно проголосували за виключення Киви з лав політсили.

Натомість Кива у коментарі до одного зі свої дописів у Facebook заявив, що «шарлатани запустили дезінформацію».

«Зайдіть до реєстру і отримаєте офіційну інформацію. Люди часто видають бажане за дійсне», - порадив одному з користувачів Кива.

Напередодні засідання політради партії Кива у Facebook заявив, що «за його спиною деякі члени політради партії намагалися продати Кремлю Соцпартію за $30 млн».

Нагадаємо, 8 липня Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України(СПУ).

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