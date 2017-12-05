Киву виключили з лав Соцпартії та позбавили статусу голови політсили
- Вчора, 22:41
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Учасники засідання одноголосно визнали «спробу рейдерського захоплення» Соцпартії та проголосували за виключення Киви з лав політсили
Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили.
Відповідне рішення у суботу одноголосно ухвалили під час спільного засідання політради партії, повідомляє «Уніан»
Зазначається, що засідання політради було скликане позачергово.
За інформацією ЗМІ, учасники засідання одноголосно проголосували за виключення Киви з лав політсили.
Натомість Кива у коментарі до одного зі свої дописів у Facebook заявив, що «шарлатани запустили дезінформацію».
«Зайдіть до реєстру і отримаєте офіційну інформацію. Люди часто видають бажане за дійсне», - порадив одному з користувачів Кива.
Напередодні засідання політради партії Кива у Facebook заявив, що «за його спиною деякі члени політради партії намагалися продати Кремлю Соцпартію за $30 млн».
Нагадаємо, 8 липня Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України(СПУ).
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