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    Політика

    Киву виключили з лав Соцпартії та позбавили статусу голови політсили

    Учасники засідання одноголосно визнали «спробу рейдерського захоплення» Соцпартії та проголосували за виключення Киви з лав політсили
    Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили. Відповідне рішення у суботу одноголосно ухвалили під час спільного засідання політради партії, повідомляє «Уніан» Зазначається, що засідання політради було скликане позачергово. За інформацією ЗМІ, учасники засідання
    • Вчора, 22:41
    • Розсилка
    Ілля Кива
    Фото: Главком
    Ілля Кива

    Учасники засідання одноголосно визнали «спробу рейдерського захоплення» Соцпартії та проголосували за виключення Киви з лав політсили

    Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови політсили.

    Відповідне рішення у суботу одноголосно ухвалили під час спільного засідання політради партії, повідомляє «Уніан»

    Зазначається, що засідання політради було скликане позачергово.

    За інформацією ЗМІ, учасники засідання одноголосно проголосували за виключення Киви з лав політсили.

    Натомість Кива у коментарі до одного зі свої дописів у Facebook заявив, що «шарлатани запустили дезінформацію».

    «Зайдіть до реєстру і отримаєте офіційну інформацію. Люди часто видають бажане за дійсне», - порадив одному з користувачів Кива.

    Напередодні засідання політради партії Кива у Facebook заявив, що «за його спиною деякі члени політради партії намагалися продати Кремлю Соцпартію за $30 млн».

    Нагадаємо, 8 липня Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України(СПУ).

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Ілля Кива: Авакову мене представили як людину, що хоче померти за Батьківщину. Він сказав: «Добре, я тобі допоможу…»

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    Ілля Кива партії політика Соціалістична партія
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