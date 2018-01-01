Яценюк: Голосування за закон про реінтеграцію Донбасу - тест на відданість національним інтересам

Яценюк наголосив, що закон про реінтеграцію Донбасу потрібен для оборони країни

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк очікує, що сьогодні «всі українські політики поставлять правду та Україну вище, ніж власні амбіції, дріб’язкові непорозуміння чи інтереси спонсорів». Про це він наголосив у своєму дописі на Facebook, коментуючи заплановане на 16 січня голосування в парламенті законопроекту



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Арсеній Яценюк підтримує законопроект №7163 про реінтеграцію окупованих територій

Яценюк наголосив, що закон про реінтеграцію Донбасу потрібен для оборони країни

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк очікує, що сьогодні «всі українські політики поставлять правду та Україну вище, ніж власні амбіції, дріб’язкові непорозуміння чи інтереси спонсорів». Про це він наголосив у своєму дописі на Facebook, коментуючи заплановане на 16 січня голосування в парламенті законопроекту №7163 про реінтеграцію окупованих територій.



«16 січня Верховна Рада має пройти принциповий тест на відданість національним інтересам - народним депутатам належить ухвалити законопроект №7163 про реінтеграцію окупованих територій», - написав Арсеній Яценюк.



Він наголосив, що парламент «мусить нарешті чітко закріпити правові оцінки»: «Росія - агресор. Бойові дії на Донбасі - не внутрішній конфлікт, а оборонна війна з Росією. Крим і Донбас - окуповані росіянами».



«Законодавче визнання цих фактів поширить на Кремль міжнародно-правові обов’язки окупанта», - написав лідер «Народного фронту».



Такий закон, підкреслив він, потрібен для оборони країни, розширення міжнародних санкцій проти Кремля, для мирного процесу й відшкодування збитків за збройну агресію та окупацію.



«Очікую, що всі українські політики поставлять правду та Україну вище, ніж власні амбіції, дріб’язкові непорозуміння чи інтереси спонсорів», - наголосив Арсеній Яценюк.

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