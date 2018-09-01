Яценюк попрощався з Маккейном і назвав його «великим другом України»



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Яценюк взяв участь у церемонії вшанування пам'яті сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському Національному Соборі

У суботу, 1 вересня, у США лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії вшанування пам'яті сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському Національному Соборі.

Про це повідомляє прес-служба партії.

В інтерв’ю журналістам він підкреслив, що сенатор Джон Маккейн був «великим сином американського народу і великим другом українського народу»: «Він разом з нами був на Майдані. В Сенаті він був тією людиною, яка просувала законодавство по допомозі українським Збройним Силам. Він був людиною, яка просувала законодавство про введення санкцій проти Росії».

«Він був справжнім другом нашої країни і дійсно тим, хто переживав за Україну. Це велика втрата не тільки для Америки, не тільки для України, але й для світу в цілому», - сказав він.

Проте у Джона Маккейна - великий спадок, підкреслив Арсеній Яценюк: «Його спадок – це боротьба за свободу і незалежність. І за свободу та незалежність нашої української держави».

Напередодні в ході візиту до США Арсеній Яценюк зустрівся з заступником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом та Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, а також із лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.