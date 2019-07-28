Яценюк пояснив, чому цього року свято Хрещення Русі особливе



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Святкування 1031-річчя Хрещення Русі Фото: Главком

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що вперше в історії українці відзначають День Хрещення Русі зі своєю Православною церквою

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк пояснив, День Хрещення Київської Русі – «свято цивілізаційного, ціннісного і морального вибору українців».

Про це Яценюк написав у своєму дописі на Facebook з нагоди відзначення 1031-річчя Хрещення Русі.

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що вперше в історії українці відзначають цей день зі своєю, визнаною Автокефальною Православною церквою.

«День, коли ми відкинули ідолопоклонство і рабство й обрали свободу і людську гідність. Цим шляхом йдемо, йтимемо і ніхто нас з нього не зіб’є», - зазначив Яценюк.

Нагадаємо, сьогодні митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський зачитав послання Вселенського патріарха, в якому зазначається, що мета Православної церкви України - об'єднання країни, тому віруючим українцям, владі і державним органам слід її «прийняти в свої обійми».

Як відомо, 28 червня Хресний хід провели віряни Української православної церкви.

Вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні.