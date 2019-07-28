  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Яценюк пояснив, чому цього року свято Хрещення Русі особливе

    • Розсилка
    Святкування&nbsp;1031-річчя Хрещення Русі - Яценюк пояснив, чому цього року свято Хрещення Русі особливе
    Святкування 1031-річчя Хрещення Русі
    Фото: Главком

    Лідер «Народного фронту» підкреслив, що вперше в історії українці відзначають День Хрещення Русі зі своєю Православною церквою

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк пояснив, День Хрещення Київської Русі – «свято цивілізаційного, ціннісного і морального вибору українців».

    Про це Яценюк написав у своєму дописі на Facebook з нагоди відзначення 1031-річчя Хрещення Русі.

    Лідер «Народного фронту» підкреслив, що вперше в історії українці відзначають цей день зі своєю, визнаною Автокефальною Православною церквою.

    «День, коли ми відкинули ідолопоклонство і рабство й обрали свободу і людську гідність. Цим шляхом йдемо, йтимемо і ніхто нас з нього не зіб’є», - зазначив Яценюк.

    Нагадаємо, сьогодні митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський зачитав послання Вселенського патріарха, в якому зазначається, що мета Православної церкви України - об'єднання країни, тому віруючим українцям, владі і державним органам слід її «прийняти в свої обійми».

    Як відомо, 28 червня Хресний хід провели віряни Української православної церкви.

    Вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні.

    Читайте також:

    Читайте також
    церква Арсеній Яценюк Народний фронт Українська православна церква українці хрещення православна церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ