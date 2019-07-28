Вселенський патріарх закликав владу України «прийняти в обійми нову церкву»



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Митрополит Гальський Еммануїл зачитує послання Варфоломія Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Мета Православної церкви України є об'єднання країни, тому віруючим українцям, владі і державним органам слід її «прийняти в свої обійми», закликав Варфоломій

«По батьківському закликаю всіх вас – владу та державні органи, а головне побожний народ – прийняти в свої обійми нову церкву, метою якої є єднання всіх вас», - йдеться в посланні Вселенського патріарха Варфоломія українському народові, яке зачитав його представник, митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський

«В черговий раз в житті України настав день, коли гідно та справедливо ви святкуєте річницю хрещення ваших предків в пам'ять про ваш перехід з полону омани до істини Євангелія. Звичайно, зворушуєте патріарха і те, що ви, православні християни, можете святкувати це в спілкуванні з тілом єдиної святої Церкви єдність віри і причастя Святого Духа, - заявив архієрей.

Еммануїл зазначив, що у Константинополі надзвичайно зворушливо бачити те, що українські християни «тверді в своїй вірі і віддачі вченню».

В посланні окремо було привітання митрополиту Епіфанію.

«Це правда, що ми в Константинополі (Стамбулі) вдень і вночі молимося за всіх без винятку православних і останнім часом переважно за наших «дітей» українців», - йдеться в кінці послання Вселенського патріарха.

Нагадаємо, 28 червня Хресний хід провели віряни Української православної церкви.

Вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.