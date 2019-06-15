Яценюк: Якщо на проекті «Стіна» хтось вкрав – нехай відповідає. Але кордон має бути збудований



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Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк дає інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

Лідер «Народного фронту» : Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, - нехай відповідають за політичну діяльність

«Дискредитація проекту «Стіна» - це ще один унікальний приклад брехні проти мене і проти державного проекту», - сказав прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Яценюк зазначив, що питанням необлаштованості українсько-російського кордону він займався ще з 2007 року, коли був міністром закордонних справ: «Ми тоді проводили демаркацію і делімітацію. Росія страшно не хотіла, щоб був кордон. Страшно».

«Ну, як на кордоні між Україною і Росією немає жодних споруд? Взагалі немає державного кордону. А чим тоді займається Державна прикордонна служба, що вона охороняє?», - додав експрем’єр.

«Коли я став прем'єром, зрозумів, що треба терміново будувати кордон. Я показав, як це виглядає: це цілий комплекс інженерних і оборонювальних споруд, контрольні смуги, вали, загородження. Це фахівці, які мають клепку, розробили весь цей проект. Моє завдання було його здешевити. Я його здешевив на початковому варіанті в 4 рази в доларовому еквіваленті», - нагадав він.

Після цього, підкреслив екс-прем’єр, проти нього і проекту почалася дискредитаційна кампанія: «Сто разів вже показали, скільки збудовано, - але люди до сьогоднішнього дня говорять про те, що це фікція. Хтось собі намалював, що це буде Велика китайська стіна. В Ізраїлі система безпеки називається Iron Dome - «залізний купол». Але це ж не збудували над Ізраїлем залізний купол. Я з такої самої логіки назвав це «Стіна».

Коли почалася дискредитаційна кампанія проти проекту, певні правоохоронні органи почали на цьому піаритися: «Я сказав: якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть».

Яценюк ще раз нагадав, що доручення перевірити витрачання коштів на проект підписав він як глава уряду, і це доручення опубліковано в Інтернеті.

«Я дав команду перевіряти. А ви хочете заробити дешевий політичний рейтинг. Якщо там вкрали - будь ласка, посадіть їх в тюрму. Тільки нікого не посадили. Галасу купа, а ніхто не сидить. Так це що було? Кримінальне переслідування? Чи це була частина заробляння дешевих політичних дивідендів? Яценюка було ж популярно критикувати», - зазначив він.

Яценюк нагадав, що на місця облаштування кордону їздили десятки знімальних груп, народні депутати: «Державна прикордонна служба каже: супероб'єкт. Військові кажуть: правильний об'єкт. Звичайно, що він не захистить від танків. Так це не була його мета. Це перша лінія оборони».

Він також наголосив, що за таким же проектом почали облаштовувати кордон з Росією європейські держави: «Країни Балтії будують по такому самому проекту, як і ми. Тільки в три рази дорожче».

«Стіна» повинна добудуватися. Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, - нехай відповідають за політичну діяльність», - сказав Яценюк.

Як відомо, справу розкрадань на проекті «Стіна» скерували до суду.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України заявили, що основними доказами у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів, виділених на реалізацію проекту «Стіна» на російськоукраїнському кордоні, є експертизи, які були проведені з порушеннями.

У лютому речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що готовність комплексу прикордонних споруд на російсько-українському кордоні (т.зв. проект «Стіна») наразі становить приблизно 30%, що адекватно його фінансуванню.