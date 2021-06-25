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    Артилерія РФ стріляє по есмінцю Defender. Відео ФСБ

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    Московські медіа оприлюднили надану їм Федеральною службою безпеки РФ зйомку, що велася 24 червня 2021 - Артилерія РФ стріляє по есмінцю Defender. Відео ФСБ
    Московські медіа оприлюднили надану їм Федеральною службою безпеки РФ зйомку, що велася 24 червня 2021
    фото: скріншот

    Лунає команда «Вогонь!» й видно постріли

    Провідні московські медіа оприлюднили надану їм Федеральною службою безпеки РФ зйомку, що велася 23 червня 2021 року з російського сторожового корабля в районі українського мису Фіолент в тимчасово окупованому Криму. Саме з цього корабля вівся попереджувальний артилерійський вогонь в бік британського есмінця Defender. На думку росіян, корабель флоту Сполученого Королівства нібито порушив їхні територіальні вони.

    Відео вже викладено на YouTube.

    На видно ньому маневри згаданих суден й попередження англійською мовою на адресу британців, які передаються черед радіозв'язок.

    Потім російський командир наказує: «Виконати попереджувальну стрільбу! Виключити влучення!».

    Потім лунає команда: «Вогонь!».

    На записі демонструється, як з гармати, розташованої на носі російського корабля, проводиться низка пострілів.

    Відео від ФСБ

    Як вже передавав «Главком», вранці у п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

    23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

    Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України.

    Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

    З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.

    Ні про які російські води там не йдеться, зазначив політик.

    «Важливо те, що ми не визнаємо російську анексію Криму. Це частина суверенної української території. Цілковито правильно підтримувати закон і домагатися свободи мореплавства, обравши найкоротший шлях між двома пунктами», – наголосив Джонсон.

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    Теги: Крим окупанти Чорне море ФСБ корабель Велика Британія YouTube флот
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    Артилерія РФ стріляє по есмінцю Defender. Відео ФСБ