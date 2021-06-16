Зброя майбутнього: українці показали унікальний ударний безпілотник

В Україні презентували вітчизняний ударний дрон. Кажуть, що аналогів немає у світі

На виставці «Зброя та Безпека-2021» презентували новий український ударний дрон ACE One. Над його створенням працювали 25 відомих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі.

«Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE One. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни — ACE One — це №1. Він розроблений на основі новітніх технологій-Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити», – розповів один із конструкторів і керівників проєкту Олександр Лось.

Швидкість ACE One наближена до надзвукової. Це 1000 км/год. Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти декількома дронами одночасно.

Безпілотник матиме бойовий радіус 1500 км, зможе підійматися на висоту до 13,5 км та переносити до 900 кг боєприпасів.

За задумом розробників, ACE One зможе виконувати: стратегічну, оперативну та тактичну розвідку; штурмові операції в широкому діапазоні висот; придушення противника протиповітряної оборони; патрулювання тощо.

«Якщо, наприклад, на територію України залетить безпілотник-розвідник, ACE One, який значно швидший і потужніший за усіма характеристиками, зближується з ним і знищує його. Також ACE One використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції та повернення на наземну станцію”, – пояснив Володимир Усов, один з учасників проєкту та екс-голова Державного космічного агентства України.

Дрон може нести та використовувати високоточне кероване озброєння та бомби, розташовані у двох великих внутрішніх відсіках, які можна буде використовувати як проти наземних, так і проти повітряних цілей.

Для готового прототипу, який можна буде запустити в небо, за підрахунками конструкторів, потрібно ще близько 30 місяців. Фінансування конструкторської роботи відбувалося за власний кошт розробників. Вартість «рою» ACE One із наземною станцією коливається в районі $12-13 млн.