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    У Криму під Судаком затонув прогулянковий катер

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    У Криму під Судаком затонув прогулянковий катер
    Ілюстративне фото: lat.bb.lv

    Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають

    В анексованому Криму біля узбережжя Судака у Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.

    Як повідомляється, рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають.

    «На борту перебували 12 пасажирів і два члени екіпажу, з них 13 чоловік були врятовані. На даний момент ведуться пошуки одного з пасажирів», - заявив міністр з НС Криму Сергія Шахова.

    За словами міністра, катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.

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