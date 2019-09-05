У Криму під Судаком затонув прогулянковий катер



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Ілюстративне фото: lat.bb.lv

Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають

В анексованому Криму біля узбережжя Судака у Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають.

«На борту перебували 12 пасажирів і два члени екіпажу, з них 13 чоловік були врятовані. На даний момент ведуться пошуки одного з пасажирів», - заявив міністр з НС Криму Сергія Шахова.

За словами міністра, катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.