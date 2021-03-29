Як аварія на Суецькому каналі вплинула на роботу українських портів

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі

Аварія контейнеровоза Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, на ритмічність відвантаження українського експорту не вплинула. Про це повідомили в компанії Stark Shipping.

«Завантажені балкери з Китаю в Україну не ходять, а порожні судна прибувають не з тих напрямків, які вимагають проходження через Суецький канал», – розповів директор із розвитку Stark Shipping Андрій Соколов. За його словами, імпорт балкерами в Україну (зокрема боксити) теж відбувається не через Суецький канал.

В Україні є потужні контейнерні термінали, що повинні легко впоратися зі сплеском імпорту після відновлення роботи каналу.

За даними компанії Stark Shipping, у «суецькому корку» застрягло вісім суден із вантажем українських компаній, таких як Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Серед вантажів: кукурудза, пшениця, залізна руда і металопродукція. Більшість із них прямує в Китай. Загалом «підвисло» понад 680 тис. тонн українського експорту.

Величезний контейнеровоз Ever Given, який застряг посеред Суецького каналу ще 23 березня, вдалося зняти з мілини зранку 29 березня.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.