Судно Ever Given, яке перекрило Суецький канал, розвантажать

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі повідомив, що контейнеровоз вдалося зрушити на 4 метри

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given, який 23 березня перекрив Суецький канал.

Про це повідомляє телеканал Al Arabia з посиланням на главу адміністрації каналу Усаму Рабіа.

Рабіа зазначив, що ситуація з судном, яке сіло на мілину, зараз краща, ніж у попередні дні. Зокрема, його вдалося зрушити на чотири метри.

«Ми поділили зміни: 12 годин для земснарядів і 12 годин для буксирів, тому що через припливи буксири не завжди можуть працювати», – повідомив Рабіа, додавши, що в даний час задіяно 14 буксирів.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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