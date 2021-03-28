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    Судно Ever Given, яке перекрило Суецький канал, розвантажать

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    Судно перекрило Суецький канал ще 23 березня&nbsp; - Судно Ever Given, яке перекрило Суецький канал, розвантажать
    Судно перекрило Суецький канал ще 23 березня 
    Фото: focus.ua

    Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі повідомив, що контейнеровоз вдалося зрушити на 4 метри

    Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given, який 23 березня перекрив Суецький канал.

    Про це повідомляє телеканал Al Arabia з посиланням на главу адміністрації каналу Усаму Рабіа.

    Рабіа зазначив, що ситуація з судном, яке сіло на мілину, зараз краща, ніж у попередні дні. Зокрема, його вдалося зрушити на чотири метри.

    «Ми поділили зміни: 12 годин для земснарядів і 12 годин для буксирів, тому що через припливи буксири не завжди можуть працювати», – повідомив Рабіа, додавши, що в даний час задіяно 14 буксирів.

    Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

    Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

    Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

    Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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    Теги: Єгипет корабель море
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