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    Судно сіло на мілину та заблокувало Суецький канал

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    Судно Ever Given заблокувало Суецький канал - Судно сіло на мілину та заблокувало Суецький канал
    Судно Ever Given заблокувало Суецький канал
    Фото: channelnewsasia.com

    Кілька днів може піти на те, щоб буксири зрушили судно і розблокували канал

    В Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море. Через інцидент на місці утворився затор з морських суден, повідомляє в середу, 24 березня, Sky News.

    Судно під назвою Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine сіло на мілину у вузькому судноплавному каналі у вівторок.

    Через це близько 15 кораблів застрягли за вантажним судном, тоді як південна частина каналу також виявилася заблокована.

    Кілька буксирів оточили судно в спробі перемістити його. За словами місцевого чиновника, цей процес може зайняти до двох днів.

    Довідка: Суецький канал має ширину до 350 метрів і глибину до 20 метрів, він дозволяє сполучення між Європою і Азією максимально коротким шляхом, замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею.

    Теги: Єгипет корабель аварія перевезення море
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