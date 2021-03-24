Судно сіло на мілину та заблокувало Суецький канал

Кілька днів може піти на те, щоб буксири зрушили судно і розблокували канал

В Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море. Через інцидент на місці утворився затор з морських суден, повідомляє в середу, 24 березня, Sky News.

Судно під назвою Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine сіло на мілину у вузькому судноплавному каналі у вівторок.

Через це близько 15 кораблів застрягли за вантажним судном, тоді як південна частина каналу також виявилася заблокована.

Кілька буксирів оточили судно в спробі перемістити його. За словами місцевого чиновника, цей процес може зайняти до двох днів.

Довідка: Суецький канал має ширину до 350 метрів і глибину до 20 метрів, він дозволяє сполучення між Європою і Азією максимально коротким шляхом, замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею.