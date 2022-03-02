ЄС відключає сім російських банків від SWIFT

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій.

Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Про це повідомляє Reuters.

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Повідомляється, що протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ.Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

Крім того, європейським юридичним та фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.

Також Євросоюз забороняє продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, юридичній особі або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Нагадаємо, представництво міжнародної платіжної системи SWIFT заявило, що готується виконати рішення країн Заходу щодо санкцій стосовно російських банків після відповідного правового розпорядження. Відповідна заява була оприлюднена 27 лютого,

Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну. До слова, компанія «Північного потоку-2» збирається оголосити про банкрутство.