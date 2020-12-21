Бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців

У штабі ООС інформують, що стан поранених бійців стабільний

Окупанти поранили українських військовослужбовців біля Горлівки на Донеччині

Окупанти на Донбасі сьогодні, 21 грудня, близько 08.00 ранку, поранили двох бійців біля Горлівки Донецької області. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що пораненим надано медичну допомогу, їх стан стабільний.

«Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», ─ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Також, російсько-окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам’янки. Здійснивши кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення.

«Наші військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу», – додали у штабі.