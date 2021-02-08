Як буде проходити перший етап вакцинації: роз’яснення МОЗ

Степанов обіцяє, що вже через тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як буде проходити перший етап вакцинації в Україні. Всього передбачається п’ять етапів, а щеплення українцям почнуть робити вже за тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Вже через тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації громадян від Covid-19. Нам вдається вчасно почати процес вакцинації … Державним бюджетом на 2021 рік передбачено в цілому більше 3,9 млрд гривень на кампанію з вакцинації», – пояснив Степанов.

Перший етап передбачає, що щеплення отримають ті, хто у кого вищий ризик інфікування або важкого перебігу хвороби. Він повинен охопити близько 370 тисяч українців:

працівників мобільних бригад вакцинації

медпрацівників, лікарі та середній медичний персонал, які працюють з ковід-пацієнтами

працівників лабораторій, які досліджують аналізи на Covid-19

працівників екстреної медичної допомоги

персонал і людей, які живуть в інтернатах і будинках для людей похилого віку

військовослужбовців, які беруть участь в Операції Об’єднаних сил.

«На другому, третьому і четвертому етапі ми вакцинуємо людей, які входять до групи ризику за віком, професією або за станом здоров’я. Це все люди старше 60 років, це люди, які мають супутні захворювання … наші працівники сфери освіти», – сказав Степанов.

Вже відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Президент Зеленський також повідомив 8 лютого, що інформація про закупівлі російської вакцини є фейком. Для того, аби переконати тих українців, які досі не готові пройти вакцинацію проти коронавірусу, президент планує зробити щеплення разом з українськими військовими.

Також Зеленський назвав категорії людей, які не мають права відмовитися від вакцинації.

Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.