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    Як буде проходити перший етап вакцинації: роз’яснення МОЗ

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    Одиними із перших вакцинують військових Об'єднаних сил - Як буде проходити перший етап вакцинації: роз’яснення МОЗ
    Одиними із перших вакцинують військових Об'єднаних сил
    Фото: Міноборони

    Степанов обіцяє, що вже через тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації

    У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як буде проходити перший етап вакцинації в Україні. Всього передбачається п’ять етапів, а щеплення українцям почнуть робити вже за тиждень.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

    «Вже через тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації громадян від Covid-19. Нам вдається вчасно почати процес вакцинації … Державним бюджетом на 2021 рік передбачено в цілому більше 3,9 млрд гривень на кампанію з вакцинації», – пояснив Степанов.

    Перший етап передбачає, що щеплення отримають ті, хто у кого вищий ризик інфікування або важкого перебігу хвороби. Він повинен охопити близько 370 тисяч українців:

    • працівників мобільних бригад вакцинації
    • медпрацівників, лікарі та середній медичний персонал, які працюють з ковід-пацієнтами
    • працівників лабораторій, які досліджують аналізи на Covid-19
    • працівників екстреної медичної допомоги
    • персонал і людей, які живуть в інтернатах і будинках для людей похилого віку
    • військовослужбовців, які беруть участь в Операції Об’єднаних сил.

    «На другому, третьому і четвертому етапі ми вакцинуємо людей, які входять до групи ризику за віком, професією або за станом здоров’я. Це все люди старше 60 років, це люди, які мають супутні захворювання … наші працівники сфери освіти», – сказав Степанов.

    Вже відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

    За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax

    Також Зеленський назвав категорії людей, які не мають права відмовитися від вакцинації

    Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.

     Читайте також: Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?
    Теги: лікар військові Україна Максим Степанов хвороби щеплення аналізи коронавірус
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