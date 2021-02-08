Зеленський назвав категорії людей, які не мають права відмовитися від вакцинації

Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця, вакцини отримають медики і військові

Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця, вакцини отримають медики і військові

Президент підкреслив, що вакцинація в Україні «поки що добровільна»

Наразі ковід-вакцинація в Україні є добровільною. Але всі люди, які працюють на державу і які мають багато контактів з різними людьми, мусять вакцинуватися.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у ході всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Масово в школах, в університетах, в лікарнях, я вважаю, має бути. Кабмін знає мою думку. Вони повинні розробити цю програму. Я вважаю, що це правильно. Окрім приватних структур і інших ситуацій - з ними буде складніше. Я думаю, треба говорити про це: чому такі форми ми робимо. Повинні говорити із бізнесом, із школами приватними. Наприклад, у школах: діти переносять достатньо легко, але вони переносять все додому. Оце складнощі. Тому там не може вчитель відмовитися від вакцинації, я вважаю. Просто не має права. Так як і лікарі. Наприклад, вони сьогодні працюють з ковід-хворими людьми. Не можна не вакцинуватися», - зазначив він.

За словами очільника держави, людині потрібно обрати тоді новий формат, не спілкуватися з ковід-хворими, а займатися чимось іншим у інших лікарнях, тому що існує велика загроза розповсюдження хвороби. Він наголосив, що обов'язково всі механізми (регулювання - ред.) будуть представлені суспільству.

Винятком можуть бути лише ті, у кого алергія і кому неможливо зробити щеплення.

Зеленський також розповів, що це може регулюватися спеціальною програмою, де буде визначено список професій.

Також стало відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Президент Зеленський також повідомив 8 лютого, що інформація про закупівлі російської вакцини є фейком. Для того, аби переконати тих українців, які досі не готові пройти вакцинацію проти коронавірусу, президент планує зробити щеплення разом з українськими військовими.

Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.