Президент розповів про досягнення України в боротьбі з коронавірусом

Форуми будуть проходити щотижня і стосуватимуться найважливіших для України питань

Форуми будуть проходити щотижня і стосуватимуться найважливіших для України питань

Зеленський назвав пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні

Президент Володимир Зеленський на міжнародному форумі «Україна 30» розповів про досягнення та назвав головні пріоритети у боротьбі з коронавірусом. За його словами, їх декілька.

«Міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинація, плани уряду, інновації у часи пандемії, одужання економіки, дієві ліки проти дезінформації. Все це – важливі складові нашого плану з протидії Cоvid-19», - заявив він.

Під час вітального слова Зеленський також розповів про досягнення України в боротьбі з ковідом.

«У питаннях протидії коронавірусу Україні є чим пишатися. Той стан медичної системи, який ми отримали в спадок, за логікою речей не залишив жодних шансів уникнути колапсу та катастрофи. Результат доводить, що з першого дня протидії коронавірусу були вірними. Рівень смертності в Україні нижчий порівняно з країнами Європи. Ми довше всіх протрималися і не вводили локдаун», - зазначив президент.

Він також перерахував пріоритети для протидії ковіду, які наразі є в Украні: вакцинація та її дорожня карта, щеплення 50% населення протягом 2021-початку 2022 року, створення системи моніторингу біологічних загроз.

Він заявив, що сьогоднішній захід є першим з 30 масштабних форумів в Україні. Наступними темами для обговорення стануть безпека і оборона, війна і мир, Крим та Донбас, тарифи, судова система.

Форуми, на яких «будуть шукати та генерувати рішення», проходитимуть щотижня. Зеленський додав, що рік 30-річння незалежності нашої держави є особливим, а 24 серпня буде безпрецедентне святкування Дня незалежності України.

Ведучим форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді» є Андрій Куликов. Серед гостей на сьогоднішньому форму - голова Помісної церкви України Епіфаній, очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у столиці триває всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді». Першу сесію відкрив президент Зеленський, також запрошені представники ВООЗ та Євросоюзу.

Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого. Його відвідає низка експертів та посадовців, які, зокрема, відповідатимуть на найпоширеніші запитання українців.

Триденна подія стане майданчиком для діалогу про пандемію та її подолання.