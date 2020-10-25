Ми не бачимо можливості для тотального карантину, – Шмигаль



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«Ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування на виході з виборчих дільниць є репрезентативним» - Шмигаль

«На даний момент кількості ліжок для хворих в Україні достатньо» – прем’єр

Прем’єр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді не хочуть і не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню Covid-19.

Про це розповів Шмигаль у коментарі журналістам в після голосування у Львові в неділю.

«Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає «червоних» зон», – сказав прем’єр.

Прем’єр зазначив, що на цей момент кількості ліжок для хворих в Україні достатньо.

«Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних госпіталів», – додав Шмигаль.

Шмигаль також висловив думку, що ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування на виході з виборчих дільниць є репрезентативним.

«Це опитування дуже репрезентативне. Президент хоче почути людей: це один з елементів спілкування президента з людьми», – заявив прем’єр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014). Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 337410

Хворіють 191366

Одужали 139755

Померли 6289

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 осіб.

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